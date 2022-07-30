每日優鮮被指欠薪關店 App無法下單

綜合內媒報道，一段疑似每日優鮮內部的會議錄音28日在網上流出，一女負責人向員工解釋社保繳納和薪酬發放等問題，並稱大部分人工作時間截止當日。亦有網民爆料，每日優鮮27日晚先以「空氣治理」為由，叫全員居家辦公，28日直接「線上通知解散，然後刪帳號」，還指6、7月工資未發、無賠償和離職證明，僱員社保也遭斷繳。

總部人去樓空 公司稱業務調整

每日優鮮當晚回應稱屬業務調整非解散。但至少兩員工證實，內部溝通與辦公軟件都已停用。另有多名員工稱收到通知，指各地門店均已閉店。多地用戶當晚發現，每日優鮮App已無法正常下單，支付時會提「無貨」。6月才搬至北京順義的每日優鮮總部也已人去樓空。

曾被外界喻為「生鮮電商第一股」的每日優鮮成立於2014年，曾憑創新倉配模式和業務線迅猛擴張一度成明星企業。但這背後是虧損的連年擴大。自2021年海外上市股價更一路下跌。今年3月還被曝出就供應商上門討債。