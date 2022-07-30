遭妻炫8萬元月收入 90後國企交易員停職

多張網絡流傳截圖顯示，一名暱稱為「susu_lightyear」的網民近日於社交平台小紅書曬出一張收入證明，紙張上個人信息部分被打格，但可見上面印有國企中金公司（CICC）公章，字樣顯示「月均收入為82500元」。圖片配文稱「93年老公的收入水平，所以算婚後財產嗎？」。

截圖顯示，有網友在評論區向其指出「你知不知道你老公公司禁止對外透露工資水平嗎」，該博主回應「他的薪水不是還沒達到人均嘛」。據Wind數據顯示，中金公司2021年人均薪酬為98.30萬元，位居業內第一，而該數字較2020年人均114.98萬元已呈下滑。隨着更多網民留言指摘女子違規曝光丈夫收入，其疑似在28日下午5時29分重新編輯涉事帖文，用表情圖將證明上中金公司LOGO、公章以及辦公地址等信息遮擋。

惹議後重新編輯帖文 遮擋公司信息

據澎湃新聞和「財聯社」報道，綜合多方信息，該女子曬出的是自己丈夫、中金公司某90後交易員的收入證明，後者於2019年入職。一張網傳聊天截圖顯示，涉事男子疑似名叫「楊××」。另有消息稱，風波中的女博主疑似名叫「段×」，同樣為證券從業人員，被指此前從興業證券離職，現任職華創證券。有網傳圖片或佐證上述爆料，顯示該女子疑似在小紅書帖文下回應網友，暗示她本人也是券商員工。

網民還曝光了疑似當事人微信朋友圈截圖，上面有兩人結婚證書及結婚相，顯示他們或為新婚不久。另有疑似該女子早前發布的小紅書帖文截圖，顯示她向網友打探北京石景山區豪宅樓盤「長安悅璽」，稱看中該樓盤152平方米四房戶型。公開資料顯示，該樓盤近期每平方米均價為7.95萬元。

事件受到網民高度關注，該話題昨日一度登上微博熱搜榜，單日閱讀量超6300萬。輿論普遍質疑當前經濟逆風時期，為何該行業人工如此高。中金公司昨回應稱，事件已引起重視，涉事員工正被停職調查。