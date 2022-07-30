北京聞風：二十大前中共凝聚共識謀定內外 ／文：鍾鳴九

每5年一次的中共全國黨代會將於今年秋天舉行。從中共百年歷史和中國當前所處內外環境來看，是次會議承前啟後，既要總結過往，又將對中共和中國未來進行長期謀劃，同時要對中共高層領導班子進行換屆，是關鍵歷史時刻。從過往幾次中共全國黨代會籌備來看，總書記在六七月份舉行的省部級領導幹部專題研討班上發表重要講話，將透露黨代會報告初稿的主要內容。

本周，為期兩天的省部級主要領導幹部專題研討班在北京舉行，中共總書記習近平在研討班上強調，即將召開的中共二十大，是在進入全面建設社會主義現代化國家新征程的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會，將科學謀劃未來5年乃至更長時期黨和國家事業發展的目標任務和大政方針，事關黨和國家事業繼往開來，事關中國特色社會主義前途命運，事關中華民族偉大復興。

社會主義現代化料成重要內容

從官媒通稿中可以看出，中共二十大將「明確宣示黨在新征程上舉什麼旗、走什麼路、以什麼樣的精神狀態、朝着什麼樣的目標繼續前進」。習在講話中還涉及很多「新」的表述，不僅多次強調新時代、新征程，也有「新的戰略機遇、新的戰略任務、新的戰略階段、新的戰略要求、新的戰略環境」及「新的思路、新的戰略、新的舉措」等一系列論述。

在回顧過去5年和新時代10年工作的同時，習亦強調，中共成功推進和拓展了的「中國式現代化」，「是中國共產黨領導的社會主義現代化」，相信也將是二十大報告的重要主題內容。

顯然，北京首次透露出二十大的相關重要內容，是為在會議召開前於黨內凝聚共識、統一思想，同時也可視為是一次對二十大報告的大範圍徵求意見。在接下來的北戴河期間，中共高層料將進一步對相關內容進行商議。

未來如何做好自己事 嚴峻考驗

值得注意的是，習在分析二十大召開的國際國內大勢時指出，「需要應對的風險和挑戰、需要解決的矛盾和問題比以往更加錯綜複雜」。當前，國內面臨經濟下行的巨大壓力，國際環境疊加中美戰略博弈更加波詭雲譎，尤其近日因佩洛西將訪台帶來的不穩定因素劇增。未來中共如何做好自己的事情，「以正確的戰略策略應變局、育新機、開新局」，實為嚴峻考驗。

文：鍾鳴九