習：加強軍隊人才培訓 確保槍桿子掌握在可靠人手中

新華社報道，習近平表示，實施新時代人才強軍戰略，推動軍事人員能力素質、結構佈局、開發管理全面轉型升級，鍛造德才兼備的高素質、專業化新型軍事人才，對實現黨在新時代的強軍目標、把解放軍全面建成世界一流軍隊具有十分重要的意義。

習指出，強軍之道，要在得人。目前「我軍人才工作取得歷史性成就」。他說，世界進入新的動蕩變革期，國家安全形勢不穩定性不確定性增大。「未來5年，我軍建設的中心任務就是實現建軍一百年奮鬥目標。要增強憂患意識、責任意識、進取意識，全面加強我軍人才工作」。

將能打仗作為人才工作重點

習近平強調，要把握軍事職業特點和軍事人才發展規律，提高人才工作針對性和實效性，確保培養的人才符合強軍事業需要。要堅持從政治上培養、考察、使用人才，把黨對軍隊絕對領導貫徹到人才工作各方面和全過程，確保槍桿子始終掌握在對黨忠誠可靠的人手中。要把能打仗、打勝仗作為人才工作出發點和落腳點，緊跟戰爭形態演變趨勢，提高備戰打仗人才供給能力和水平。要加強現代科技特別是軍事高技術知識學習，增強科技認知力、創新力、運用力，以科技素養提升促進能力素質升級。