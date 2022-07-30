台漢光演習結束 模擬敵攻松山機場威脅政經中樞

台軍先由基地守備部隊派出V150裝甲車防禦，另由憲兵炮兵火力支援，憲兵再以CM34雲豹裝甲車與基地守備部隊交互掩護，對敵實施反擊，以火力掃蕩殲滅敵軍，成功驗證衛戍部隊應變處置能力。

另針對大陸對台多元認知戰模式，台中央研究院研究稱，戰場已從實體交流轉為網絡、精準投放廣告等新興媒體等，值得警惕。有關成果7月刊於牛津大學出版期刊「全球安全研究」（Journal of Global Security Studies）。

中研院：大陸以假新聞分化民眾

研究人員洪子偉稱，大陸近年對台認知戰已逐漸轉為「負面情緒動員」，像是製造假新聞分化台民眾及片面禁止台農產品輸入等。

洪子偉續稱，大陸的負面宣傳方式也已進化，像「每日頭條」等網站，包裝成嵌入意識形態的知識百科，如「美國如何背棄盟邦」、「美國亞裔與非裔如何受到歧視」等，意圖影響台人對美國觀感。