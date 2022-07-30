習拜通話同意安排面會 未提削對華關稅

拜登和習近平周四通話共持續2小時17分鐘，聚焦台海、俄烏戰爭等一系列議題。中方的新聞稿中重點強調了台灣問題，美方則首先提及氣候變化、衛生安全以及禁毒。儘管外界認為拜登政府很快將放寬對華關稅，緩解美國40年來最高通貨膨脹，但拜登在本次通話中未提及削減對部分中國商品關稅的議題。

根據白宮網站發布的通話實錄，拜登和習近平在通話中談及舉行實體會議的重要性，兩人已同意由雙方團隊安排，在一個適當的時間點進行面對面的會晤。

據美聯社消息，一名白宮政府高級官員透露，「拜登和習近平就台灣議題進行直接且坦誠的對談，雙方討論面對面會談的價值，並同意讓其團隊跟進，以找到雙方都同意的會面時間」。該名官員還表示，拜登當天在橢圓形辦公室打了電話，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦參與了對話。

目前雙方會面的時間地點尚未敲定，但外界猜測可能在今年11月印尼舉行的G20峰會。若成行，這將成為拜登上任來中美元首的首度會晤。

另據《聯合報》引述台灣總統府發言人張惇涵昨日（29日）回應習拜通話表示，注意到拜登重申美國政府的一貫政策，並反對片面改變現狀和破壞台海和平穩定的行為，對此表達感謝之意。

台籲陸共負台海和平責任

張惇涵表示，台灣作為國際社會及區域的一員，將持續與理念相近國家緊密合作，共同致力維護台海及印太地區的和平穩定與繁榮發展，並期待北京也應負起共同責任。