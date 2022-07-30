佩洛西展亞太行 台列「暫定」行程 美學者籲延後訪台 解放軍平潭實彈射擊

彭博社昨日引述消息人士透露，佩洛西將於當天率團訪問亞洲。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）引述兩名消息人士稱，尚不清楚她會不會訪台。其中一名檢視過行程表的消息人士稱，她將訪問日本、韓國、馬來西亞和新加坡，台灣為「暫定」（tentative） 行程。美國國家廣播公司（NBC）引述消息人士提到，佩洛西與幕僚在過去一周多次開會，討論訪台爭議。眾議院議長辦公室發言人哈米爾（Drew Hammill）周四（28日）被問及佩洛西的外訪時間表和安排時，以保安考慮為由拒絕回應。

華郵專欄作家稱會訪台

《華盛頓郵報》專欄作家、美國有線新聞網絡（CNN）政治分析員羅金（Josh Rogin）昨在Twitter稱，外交消息人士證實，佩洛西將前往台灣，並將在未來幾天內開始她的行程。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）及美國企業研究所（AEI）資深研究員庫珀（Zack Cooper）周四（28日）聯名投書《紐約時報》，呼籲佩洛西延後訪台。文章指，美國長期奉行的「戰略模糊」已變成「戰略困惑」，中共領導人雖然希望避免與美國一戰，但可能願意冒險讓緊張情勢升高，例如干擾佩洛西專機或首次派遣軍機飛越台灣上空，「單一火花就可將此不穩定情勢化為危機，升級成軍事衝突」。

兩人提到，部分中方專家與他們討論時主張，美方對台立場明顯轉變，中國有必要採取行動，讓「紅線」具有可信度。葛來儀認為，美國明確展現對台承諾，將能防止中國軍事冒進，因此建議佩洛西延後訪台，讓拜登政府有時間傳達明確且一致的對台政策。

中央社引述復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯說，拜登和習近平28日的通話中，美國關心烏克蘭問題，中方則關心台灣問題。習近平這次針對台海議題的表述，基本上跟過去沒有太大差異，但「針對性更強」。他表示雙方「當然也會談到佩洛西訪台」，這是對美方一個很重要的「測試」，這件事對中美雙方互動會有影響。

外交部：玩火必自焚

對於中美元首通話有否討論佩洛西計劃訪台問題，外交部發言人趙立堅昨回應稱，這次通話是在佩洛西一直計劃訪台的背景下進行，重申中國政府和人民在台灣問題的立場是一以貫之，民意不可違，玩火必自焚，希望美方看清楚這點。

解放軍近日亦多次就台灣問題發聲。除南海一連兩日軍演外，昨日人民網刊出福建平潭海事局的公告，通知今（30日）將在福建平潭進行實彈射擊，時間自上午8時至晚間9時。所劃定範圍為平潭一歧嶼附近水域，但因平潭是大陸距台直線距離最近的地點，此時間點引發外界猜測。

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