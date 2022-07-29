中央：化解村鎮銀行風險 4銀行稱「墊付一定到位」

最先爆發於河南的村鎮銀行「取款難」風波，引發各界關注。在昨日政治局會議上，強調要妥善化解一些地方村鎮銀行風險，嚴厲打擊金融犯罪。據央廣網報道，河南禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行前天、昨天連續在官網發布資金墊付常見問題答疑公告，四家村鎮銀行均在公告中表示，只要符合此次墊付條件，資金墊付一定會到位。

今年4月份來，河南、安徽部分村鎮銀行相繼出現「取款難」的情况，事件曾引發維權民眾與維穩警員發生衝突。銀保監會上周四公開回應稱，要嚴格依法依規，以事實為依據，以法律為準繩處理。

銀保監會：懲治金融腐敗

昨日，銀保監會發布消息稱，銀保監會周一召開全系統2022年年中工作座談會暨紀檢監察工作（電視電話）座談會，安排下半年重點工作任務，會議指出，要穩步推進銀行業保險業改革化險工作。支持地方政府發行專項債補充中小銀行資本。深入推進農信社改革。推動中小銀行不良貸款處置支持政策措施落地實施。會議同時指出，要始終保持懲治金融腐敗的強大力量常在，嚴肅查處高風險中小銀行保險機構背後的監管腐敗問題。