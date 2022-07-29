駕車撞檢測人群 1死28傷 豫漢被捕 舞陽縣：非安全事故

動機仍調查 傷者臥地送院

事件發生在漯河市舞陽縣張家港路，昨早約7時，一輛白色SUV在路上橫衝直撞，連撞多人沒有停下。從閉路電視拍到的片段見到，涉事汽車在馬路高速行駛，有行人險些被撞。另一畫面則見到該車撞倒騎電單車的人。網上亦有多條影片顯示，現場不少人倒臥馬路，由救護車送院，醫護人員將傷者抬上救護車，多架電動車倒在路邊，現場有血漬，不少民眾在旁圍觀。

央視新聞等內地傳媒報道，有附近的商戶稱，事發時他們正在排隊做核酸檢測，肇事車輛先是撞到另一輛車，隨後繼續行駛，沿路撞傷多人。另有目擊者指出，當時有許多人正在附近排隊做核酸檢測，發現這輛車撞向人群。

據目擊者稱，肇事車輛最終停在當地北京路一間家紡店門口。附近商戶稱，肇事司機停車的時間為早上7時10分許，停車後並未熄火，車輛引擎冒煙，有很大陣燶味。根據目擊者稱，該男子身高約1.7米，身形壯健，身上有紋身，感覺「他當時精神狀態不正常」，下車後不斷威脅路人，還在路上拾起磚頭。最後徒步離開，將車留在現場。

肇事逃逸 後到超市鬧事被制服

男子隨後步行至附近一間超市門口時被制服。超市店員稱，男子到超市門口就開始鬧事，用瓜砸壞超市收銀電腦，且神情不正常，用言語威脅旁人。超市店員和附近商販遂拉住男子並報警。警察趕到後將其拘捕。

舞陽縣政府昨發布通告稱，該交通肇事逃逸案件致29人受傷，其中3人傷勢較重，一人經搶救無效死亡，26人受輕傷和輕微擦傷。當局已拘留涉案的33歲劉姓男司機，該人屬舞陽縣舞泉鎮人，事故原因正在調查。早前有舞陽縣應急局工作人員表示，事件不是安全事故，屬「刑事案件」。