被控受賄徇私 傅政華認罪

徇私枉法部分閉門審

據央視新聞報道，長春市檢察院指控，被告人傅政華於2005至2021年期間，利用擔任北京市公安局副局長、局長，北京市委常委，公安部副部長，中央政法委員會委員，司法部部長，全國政協社會和法制委員會副主任等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、職務調整、案件處理等方面提供幫助，直接或通過其親屬非法收受財物，共計折合人民幣1.17億餘元（約港幣1.36億元），數額特別巨大。

此外，傅政華於2014至2015年擔任北京市公安局局長期間，對弟弟付衛華涉嫌嚴重犯罪問題線索隱瞞不報，不依法處置，致付衛華長期未被追訴，情節特別嚴重。檢察院提請以受賄罪和徇私枉法罪追究其刑事責任。

傅政華生於1955年，河北灤縣人。2021年10月傅落馬受查，今年3月，中紀委國家監委宣布，開除傅政華黨籍和公職。據中紀委通報指，傅政華政治野心極度膨脹，參加公安部前副部長孫立軍的政治團伙，「危害黨的集中統一」。