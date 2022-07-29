政治局會議：全方位守安全底線

稱保交樓 防疫要算「政治帳」

新華社報道，會議認為，今年以來，面對複雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，中國有效統籌疫情防控和經濟社會發展工作，疫情防控取得積極成效，經濟社會發展取得新成績。全國上下付出了艱辛努力，成績值得充分肯定。同時，當前經濟運行面臨一些「突出矛盾」和問題。

會議指出，堅持就是勝利。要高效統籌疫情防控和經濟社會發展工作，對疫情防控和經濟社會發展的關係，要綜合看、系統看、長遠看，特別是要從政治上看、算政治帳。宏觀政策要在擴大需求上積極作為，要紮實做好民生保障工作等。會議要求，要充分調動各方面積極性。經濟大省要勇挑大樑，有條件的省份要力爭完成經濟社會發展預期目標；要發揮企業和企業家「能動性」，營造好的政策和制度環境，讓「國企敢幹、民企敢闖、外企敢投」。

中共中央亦在周一於中南海召開「黨外人士」座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取各「民主黨派」中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。中共總書記習近平主持座談會並發表講話強調，綜合判斷，中國發展仍具有諸多戰略性有利條件，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面不會改變。

習：再過5年 迎解放軍建軍百年

另外，在慶祝中國人民解放軍建軍95周年之際，習近平前日下午前往中國人民革命軍事博物館，參觀「領航強軍向復興——新時代國防和軍隊建設成就展」。習近平指出，再過5年，我們將迎來中國人民解放軍建軍一百周年。要貫徹新時代黨的強軍思想，不斷開創強軍事業新局面，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐。