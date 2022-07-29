工信部長肖亞慶落馬 消息：被帶走前自殺未遂

料中央軍民融合辦金壯龍接任

北京消息人士對本報指，現任中共第十九屆中央委員，中央軍民融合辦常務副主任金壯龍將調任工信部部長。金調任後的空缺，將由中國船舶集團有限公司董事長、黨組書記雷凡培接任。

肖亞慶1959年9月生，河北新樂人。畢業於中南大學材料加工工程專業，在職研究生學歷，工學博士學位。肖曾在東北輕合金加工廠、西南鋁加工廠、西南鋁業（集團）等任職，2003年進入中國鋁業公司，先後任副總經理、總經理、中國鋁業股份有限公司董事長、首席執行官。2009年2月調任國務院副秘書長，是時任中央政治局常委、副總理張德江秘書。2016年出任國資委主任，2019年5月任國家市場監督管理總局局長，2020年7月調任工信部黨組書記、部長。

肖屬今年落馬最高級別官員

肖亞慶是第十九屆中央委員，是今年落馬的最高級別官員，也是第25名中管幹部被查。對於肖亞慶的落馬緣由，官方暫未透露。不過，有消息人士指，或與其在中國鋁業任職時有關。肖亞慶在執掌中鋁期間，中鋁發展成為擁有50多家分、子公司和成員單位的全球第三大鋁業集團。

肖亞慶2009年調任調任國務院副秘書長後，有政情觀察人士曾看好他的仕途，認為其最終可官至副總理。不過，在明年新一屆政府組閣前，肖已仕途夢斷。除了曾是張德江的秘書，肖據稱還是前國務院副總理鄒家華女婿。鄒則是開國元勛葉劍英女婿。

本周三晚公布的中共中央和國家機關出席二十大黨代表名單中，並無肖的名字。當天央視「新聞聯播」畫面顯示，肖亞慶也缺席省部級主要領導幹部專題研討班。

肖最後一次公開露面是在7月6日，第八屆金磚國家通信部長會議以視像方式舉行，肖亞慶主持會議。北京消息人士指，肖在7月19日召開的中國共產黨中央和國家機關代表會議上，落選黨代表後，其將落馬受查的消息已流傳。

官媒在21日仍報道肖亞慶為工信部機關黨員幹部講黨課，肖亞慶要求，部系統黨員幹部要更加緊密團結在以習近平為核心的黨中央周圍，胸懷「國之大者」，不斷強化理論武裝，增強「時時放心不下」的責任感，強化鬥爭意識，增強鬥爭本領，築牢拒腐防變防線，以堅如磐石的信心、只爭朝夕的勁頭、堅韌不拔的毅力，加快推進工業和信息化高質量發展，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

明報記者