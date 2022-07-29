共和黨眾議員：佩洛西邀訪台 因私事婉拒

首有政界公開證實訪台計劃

美國國家廣播公司（NBC）引述麥考爾透露，獲邀者包括他和眾議院外委會主席米克斯（Gregory Meeks）等。他因需處理私人事務而婉拒邀請。報道指出，出訪預計在國會8月休會期間進行，但麥考爾未有提供確實日期。麥考爾還呼籲，任何希望前往的議員都應該訪台，「因為這樣可以向中國國家主席習近平展現政治威懾」。米克斯發言人則未有回應事件。

彭博社同日引述最新消息稱，佩洛西趁國會休會的空隙已安排好亞洲之旅的行程，計劃出訪日本、印尼及新加坡，惟官方行程表上目前未見有台灣。佩洛西已以安全為由拒絕討論其行程，而華府現時仍未正式宣布她計劃外訪。

外界關注若佩洛西訪台，台海局勢將進一步惡化，解放軍或採取強硬行動回應。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）周三表示，他與佩洛西曾通電話，向對方提供安全評估。當被問及美軍有否因應佩洛西可能訪台提升部署時，奧斯汀則拒絕回應。

台學者：美自製籌碼 民進黨歡迎

北京對於事件近日密集發聲，台當局則未有明確表態。台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥對本報表示，民進黨當局「骨子裏希望佩洛西訪台」，好處是對台灣人做內宣，顯示「美國是支持台灣的」；但不敢明說，因為這必然會給台灣引來災難。而美國也不好明說美國支持台灣，所以就做這些動作表明挺台灣。他認為，這件事美方在「挖坑給大陸和台灣跳」，引發台海衝突。「美國人在給自己製造籌碼，即使最後佩洛西不來，也勢必需要大陸作出一些讓步。但若來，北京一定會有反制動作，具體是什麼沒法猜測」。