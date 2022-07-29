事隔4月再通話 正值佩洛西訪台風波 習：絕不留台獨空間 官媒稱美「一中」不變

美國白宮在昨晚7時半預告，雙方將在美國東岸時間上午8時30分（北京時間昨晚8時30分）舉行對話。新華社昨晚11時發布消息稱，習近平同拜登通電話，兩國元首就中美關係以及雙方關心的問題進行了深入溝通和交流。這是中方首次發布關於此次通話消息。白宮隨後表示，拜登與習近平的通話於美東時間上午10時50分結束，兩人通話持續2小時又17分鐘。

2小時通話 路透：討論台海態勢

路透社引述白宮消息指出，兩人通話於美東時間上午8時33分開始。美國官員透露兩人談話議程廣泛，核心議題是管理世界兩大經濟體的競爭，美方談及中國未譴責俄羅斯侵略烏克蘭，雙方也討論了台海的緊張態勢。

據新華社報道，習近平重點闡述了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。中方絕不為任何形式的「台獨」勢力留下任何空間。中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志；民意不可違，玩火必自焚；希望美方看清楚這一點，恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。拜登則重申美國的一中政策沒有改變也不會改變，美方不支持台灣「獨立」。

習近平強調，從戰略競爭的視角看待和定義中美關係，把中國視為最主要對手和最嚴峻的長期挑戰，是對中美關係的誤判和中國發展的誤讀。雙方要保持各層級溝通，用好現有渠道推動合作，就宏觀經濟政策協調、維護全球產業鏈供應鏈穩定、保障全球能源和糧食安全等重大問題保持溝通。雙方要推動地區熱點問題撤火降溫，助力世界盡快擺脫新冠疫情，走出經濟滯脹困局和衰退風險，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

拜登冀妥善管控分歧

拜登表示美方希望同中方保持暢通對話，增進相互了解，避免誤解誤判，尋求在利益交融的領域開展合作，同時妥善管控分歧。兩國元首認為，這次通話坦誠深入，同意保持聯繫，責成雙方工作團隊為此繼續溝通合作。

台外交部：台美溝通管道暢通

中央社昨引述台灣外交部發言人歐江安表示，台外交部一向高度關注美中高層互動情形，由於台灣跟美國之間互信良好，溝通管道非常暢通；「因此有拜登與習近平即將通話的安排時，美方已向台灣進行事前說明，台美雙方也會保持聯繫，台灣將持續密切關注後續相關發展」。另外，對於佩洛西可能訪台，歐江安表示未接獲確切信息，沒有評論。在拜習通話的幾個小時前，中國海事局連續於27、28日發布航行安全警告，預告將於29至30日在南海部分海域進行軍事演習。

（綜合報道）

（中美角力）

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