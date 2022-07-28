農村殘障老人勵志網片爆紅 官媒藉故事宣正能量

2000萬點擊3億討論 事實存疑

這部短片長約11分鐘，由曾在北京一間私立中學擔任歷史教師、網名「衣戈猜想」的唐浩拍攝及發布，而主角則是其住在農村的二舅。短片25日最先發布在被稱為「B站」的內地短片平台嗶哩嗶哩，之後被轉發到微博、微信等社交平台。24小時內在B站的點擊量近2000萬次，在微博的討論數量更超過3億次。

影片講述了作者二舅這一生如何「打好一手爛牌」：如今66歲的二舅，幼時學業優秀，被稱「天才少年」，但初中時因遭庸醫誤診，導致左腿終身殘疾；二舅並未因此怨天尤人，之後透過自學成為木匠，村裏人碰上維修難題都會向他求助。作者稱，二舅如今仍然在老家山村裏，獨力奉養他已88歲的母親。

該影片的真實性存疑，但在網絡卻忽然爆紅。不少網民稱讚短片感人、勵志，指二舅身上閃現着人性光輝。央視等官媒也紛紛加入宣傳行列，藉此宣傳正能量。而有自媒體文章指出，不應以此謳歌宣傳，認為二舅的勵志是「建立在不可抗的厄運上，這樣的勵志值得欽佩，但終究不該放鞭炮」，更斥「把二舅樹成模範讓我們學習，才是最大的毒雞湯」。

亦有輿論關注到「二舅」背後，內地農村老人群體的生活困境。影片提及二舅年少時左腿已殘疾，但一直辦不下「殘疾證」。影片走紅後，中新網稱，其「殘疾證」已火速辦好。

影片走紅後，作者唐浩昨在微博回應，為免二舅及其母親被打擾，目前已將他們從小山村接走，暫時不會回村，「直到大家已經想不起他們」。