持槍殺3人傷2人 川警員遭通緝 內媒引消息稱非「無差別傷人」

懸紅10萬元 封路搜山

前晚網絡上傳出消息，內容為一張落款「夾江公安」的截圖，顯示樂山市夾江縣指令當地警力設關卡攔截，稱前日下午2時20分許，沐川縣公安局沐溪派出所警察李強攜帶值班配槍92式手槍1支及20發子彈，在沐川縣沐溪鎮城市明珠小區A區用槍將2人擊傷，後駕車逃匿。

官方昨通報，稱沐川縣發生持槍擊傷2人、持械殺害3人後逃逸的重大刑事案件，涉案槍彈已全部找到，傷者送院救治，36歲男子李×有重大作案嫌疑。該通報當時未提及疑兇身分。

沐川縣警方昨發布懸賞公告，以10萬元賞金獎勵提供線索者。公告確認疑兇為李強，但未提其警察身分。澎湃新聞引述接近沐川縣政府的知情人士證實了李強為警察，表示李攜槍逃匿，並稱「現在整個樂山市都在協同佈控抓捕」。

有接近警方知情人士透露，截至前日晚8時30分疑犯尚未落網。當地又傳出消息，稱李強疑似進入深山。《河南商報》旗下「椒點資訊」昨發布短片，顯示大批警員、民兵進山搜捕。至截稿前，暫未有李強落網的消息。

據《都市快報》旗下新媒體「橙柿互動」報道，有知情人士稱兇案「聽說是在一家茶樓的後面發生的，有個人中了兩槍」。網絡有傳李強犯案動機是家庭糾紛，受害者為其妻子情夫及妻子家人，亦有傳是因賭博欠錢。九派新聞昨引述警方內部消息，稱疑兇作案是「有因素的」，事件為偶發，非無差別傷人。

「勇救」落水者事迹刊文被刪

翻查公開資料，沐川縣公安局官網去年9月曾刊載關於涉案警察李強的文章，介紹李強50天內兩度「勇救」落水者事迹，包括於當年7月14日清晨，其將一名落水的7旬長者救上岸。文章提及，李強1986年10月出生，2012年參加公安工作。目前該文已被刪除。