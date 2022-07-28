重慶祭奠網設日戰犯紀念館 當局調查

網站未審核把關 關閉整改

據網傳圖片，孝愛之家祭奠網站2014年曾出現「岡村寧次」紀念館，可供網民線上悼念。岡村寧次是抗戰後期日本侵華派遣軍總司令，曾以華北方面最高司令長官身分，指揮日軍在華北地區大掃蕩。雖然紀念館中「崗村寧次」為錯字，但圖片就是岡村寧次的肖像。此外，網站還能搜索到另一日軍軍官「山本五十六」的紀念館。

重慶市萬州區政府官方微博「萬州發布」昨日（27日）凌晨通報稱，祭奠網站「孝愛之家」出現日本侵華戰犯的網路祭奠頁面，萬州區網信、公安部門高度重視，立即介入調查處置，目前該網站已被關閉整頓。通報稱，該網站公司2021年遷至萬州，對祭奠的上傳人，已通報有關省市核查，相關部門將會依法依規嚴肅查處。

孝愛之家也發布公告致歉，稱由於疏於管理，導致網站存在祭奠侵華日軍戰犯網頁，「我們真誠向同胞們致歉」。公告稱，孝愛之家網站2009年創始於廣東珠海，提供網上祭奠服務。紀念堂於2014年建成，由網民自行上傳祭奠網頁，毋須繳納費用。由於上傳網頁毋須實名登記，未落實審核把關，導致2014年、2015年有網民上傳了祭奠侵華日軍戰犯網頁。現時其公司主體為重慶孝愛之家網絡科技集團有限公司，註冊地位於重慶市渝北區。「極目新聞」引述公司工作人員表示，目前公司正在配合網信部門尋找當年的建館人。