美媒：習拜今通話 料談台海俄烏局勢 佩洛西擬訪台 北京9天6公開警告

中方未證實習拜是否通話

彭博社及路透社昨日引述消息人士指出，拜登與習近平會在周四通話。《國會山報》（The Hill）引述美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）在周二的簡報會上說，兩國領導人預計將討論的議題包括台海和烏克蘭的緊張局勢，以及如何管控中美之間的經濟競爭關係。柯比說，「這是一個經過長時間安排的電話會議，已準備可供討論的課題相當廣泛。」

柯比就佩洛西計劃訪台回應稱，佩洛西居美國候補總統第二順位，僅次於副總統賀錦麗（Kamala Harris），因此她的出訪關乎美國國家安全。但佩洛西的出訪計劃只有她自己可以決定。據美國有線新聞網絡（CNN）消息指，美國國家安全官員正私下說服佩洛西，稱她前往台灣或加劇台海兩岸風險。但數名知情人士透露，佩洛西計劃未來數周訪台，並已邀請民主黨人和共和黨人與她同行（見另稿）。

北京：訪台後果全由美方承擔

美軍加強印太部署確保救援

另據中新社報道，外交部發言人趙立堅昨日在例行記者會上再回應相關話題表示，中方已經多次表明堅決反對佩洛西眾議長訪台的嚴正立場，如果美方一意孤行，挑戰中方底線，必將遭到堅決反制，由此引起的一切後果完全由美方承擔。這是外交部自上周二（19日）以來，第四次就佩洛西可能訪台一事回應。

翻查資料，這是中國外交部、國防部、國台辦等部門在9天時間6次密集就事件公開警告，措辭被外界視為「一次比一次嚴厲」。中國駐美大使秦剛周二晚亦在一場招待會上提及了台灣議題。《北京青年報》旗下「政知見」周二引述軍事專家宋忠平指出，佩洛西的亞洲之行若要到台灣，可能會採「突訪」方式，停留幾小時。他認為若執意訪台，解放軍此次可以在台灣以東針對式演練，並將演練覆蓋佩洛西訪台的時間。

美媒引述國防官員指，如果佩洛西落實訪台，美軍將加強在印太地區的部署，包括戰機、艦艇及其他軍事和監測系統，以確保一旦發生事故有足夠救援能力。

柯比則回應稱中方「為這個可能行程發表『好戰』言論」，只會加劇緊張局勢，「我們認為這不僅沒有幫助，而且根本沒有必要」。至於習拜通話是否會談及削減對中國部分商品關稅，柯比說不預期在通話前美國會就撤銷關稅作出決定，甚至懷疑關稅會否是通話的主要議題。

（綜合報道）

（中美角力）

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