涉煽顛罪 常瑋平受審 妻欲旁聽遭警攔堵 友人聲援被國保帶走

常瑋平妻子陳紫娟對本報表示，昨日下午與案件律師會面後得知，常瑋平當天身著「大白」服裝出席審訊，檢察院、法院及司法局均派人到場，旁聽席則空無一人。庭審時間從上午9時至11時半，預計之後將擇期宣判。因簽署保密協議，律師無法透露庭審細節，惟稱常堅持自己無罪。她坦言因案件受到當局關注，對結果不樂觀。

庭審雖不公開，家人仍希望能到旁聲援。陳紫娟周一與母親和8歲的兒子從東莞出發，共同前往鳳縣，她表示家人在東莞的處所並非中高風險地區，出發前已向寶雞市防疫部門諮詢過，對方回答可以正常通行。不過車輛一出鳳縣高速路口，就遇到公安查車攔阻，多輛標注著公安、特警的車輛將他們包圍，後來救護車也來了，「陣勢很嚇人」。「我下高速的時候他們就在盤查車輛，但查了我之後，別的車輛都不查……後來又有救護車來，說我進鳳縣就要去隔離」。

受阻20小時 庭審結束方准返家

陳紫娟請律師幫忙送晚餐，亦被在場公安阻擋。「公安告訴律師我很危險，叫律師把東西放在地上，讓我自己下車取。我知道如果下車就會被帶走，所以我不敢下去」。他們靠水和當天中午的一點剩飯充饑，排泄也在車上解決。在車上堅持到翌日中午12時，庭審結束，對方的態度也放緩，表示他們可以回寶雞。陳紫娟這時才敢下車，在鳳縣的高速出口手持鮮花錄下一段打氣影片。

法德及瑞士使館微博撐常

法國駐華大使館微博帳號周一下午發文指，常瑋平在庭審臨近之際，法國駐華使館與常瑋平律師及其家人同在，並重申對致力於促進中國法治的人權律師的支持。德國和瑞士駐華使館也在微博發文撐常。

常瑋平過往多次代理敏感人權案件，包括家庭教會、愛滋病歧視等議題，2019年底參與維權人士發起的「廈門聚會」，次年初被註銷律師證及指定居所監視居住，2021年4月被寶雞市檢察院批准以涉嫌顛覆國家政權罪執行逮捕，羈押在鳳縣看守所。7月11日，陳紫娟披露案件開始進行為期一周的庭前會議。

明報記者