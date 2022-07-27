習近平見佐科 冬奧後首晤訪華外國元首

佐科合十向習致意 雙方未握手

央視畫面顯示，習近平在迎接佐科時，兩人都戴着口罩，合影時並未握手，佐科雙手合十向習致意。落座後，則摘下口罩交談。佐科也在社交網站上載他跟國務院總理李克強的合照，兩人握手致意。

習近平與佐科會晤時，據新華社報道，習近平強調，中國和印尼發展階段相似，共同利益相連，理念道路相通，前途命運攸關。構建中印尼命運共同體是兩國人民的共同心聲和普遍期待。很高興雙方確立了共建命運共同體這一大方向。

習近平指出，當前世界之變正以前所未有的方式展開，中印尼要同舟共濟，展現發展中大國責任擔當，踐行真正的多邊主義，堅持開放的區域主義，為推進全球治理提供東方智慧，貢獻亞洲力量。中方全力支持印尼主持召開二十國集團領導人峇里島峰會，也將全力支持印尼當好明年東盟輪值主席國，中方歡迎印尼繼續積極參與「金磚+」合作。

佐科稱，謹預祝中國共產黨第二十次全國代表大會取得圓滿成功。印尼和中國是全面戰略伙伴，確立共建命運共同體重要目標，彼此合作是互利共贏，不僅給兩國人民帶來福祉，也為地區和世界和平與發展作重要貢獻。在當前充滿不確定性的國際形勢下，印尼和中國良好合作體現了雙方關係的戰略性，對地區和世界都是正能量。

發聯合聲明 簽多方面合作文件

雙方發表中印尼《兩國元首會晤聯合新聞聲明》，並簽署關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路倡議與「全球海洋支點」構想有關合作的諒解備忘錄，以及疫苗、綠色發展、網絡安全、海洋等領域合作文件。