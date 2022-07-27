習近平見佐科 冬奧後首晤訪華外國元首

【明報專訊】國家主席習近平昨天（26日）下午在北京釣魚台國賓館同印尼總統佐科舉行會談。佐科是自北京冬奧會後首位訪華的外國元首，中國也是佐科自新冠疫情爆發後首次東亞之行的首站。習近平稱，這充分體現了雙方對發展中印尼關係的高度重視。兩國元首就中印尼關係以及雙方共同關心的國際地區問題全面深入交換了意見，達成一系列重要共識並簽屬聯合聲明。
佐科合十向習致意 雙方未握手
央視畫面顯示，習近平在迎接佐科時，兩人都戴着口罩，合影時並未握手，佐科雙手合十向習致意。落座後，則摘下口罩交談。佐科也在社交網站上載他跟國務院總理李克強的合照，兩人握手致意。
習近平與佐科會晤時，據新華社報道，習近平強調，中國和印尼發展階段相似，共同利益相連，理念道路相通，前途命運攸關。構建中印尼命運共同體是兩國人民的共同心聲和普遍期待。很高興雙方確立了共建命運共同體這一大方向。
習近平指出，當前世界之變正以前所未有的方式展開，中印尼要同舟共濟，展現發展中大國責任擔當，踐行真正的多邊主義，堅持開放的區域主義，為推進全球治理提供東方智慧，貢獻亞洲力量。中方全力支持印尼主持召開二十國集團領導人峇里島峰會，也將全力支持印尼當好明年東盟輪值主席國，中方歡迎印尼繼續積極參與「金磚+」合作。
佐科稱，謹預祝中國共產黨第二十次全國代表大會取得圓滿成功。印尼和中國是全面戰略伙伴，確立共建命運共同體重要目標，彼此合作是互利共贏，不僅給兩國人民帶來福祉，也為地區和世界和平與發展作重要貢獻。在當前充滿不確定性的國際形勢下，印尼和中國良好合作體現了雙方關係的戰略性，對地區和世界都是正能量。
發聯合聲明 簽多方面合作文件
雙方發表中印尼《兩國元首會晤聯合新聞聲明》，並簽署關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路倡議與「全球海洋支點」構想有關合作的諒解備忘錄，以及疫苗、綠色發展、網絡安全、海洋等領域合作文件。