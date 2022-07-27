拜登：本周與習通話待確認 大陸專家稱佩洛西訪台 中美軍事衝突機會微

明報記者 王聖辰

拜登上周曾表示，10日內將與習近平通話。法新社報道，拜登25日回應記者問題時稱，預期本周會跟習近平通話，但他指這個「期望」目前還在等待確認。習拜兩人上次視像對話是在今年3月。另一邊廂，繼早前有指佩洛西可能於8月訪台，彭博社昨引述知情人士再指，佩洛西目前仍未就下月亞洲之行會否赴台作出最終決定，但如果成行，預計會在拜登與習近平通話後幾日內。

國防部警告：決不會坐視不管

對於佩洛西擬訪台，北京近期已數度警告其不要效仿25年前的金里奇（Newt Gingrich），成為又一位在任時訪台的美眾院議長。《金融時報》23日報道，北京已就佩洛西可能訪台，向拜登政府提出明確私下警告。這些警告比過去任何時候都強硬，包括私下暗示可能採取軍事行動回應，如試圖阻攔佩洛西專機降落或攔截美方軍機等。《華盛頓郵報》此前報道，稱為保護佩洛西訪台，美軍或調動航艦或戰機護航。

外交部發言人趙立堅25日放話，中方對佩洛西訪台「嚴陣以待」，指「由此造成的一切嚴重後果，應由美方負責」。國防部發言人譚克非昨亦表示，佩洛西訪台將導致台海局勢緊張升級，「如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管」。

對於佩洛西訪台會否令到中美「擦槍走火」，以及又會否影響習拜今次順利通話，大陸一位不願具名的資深政情分析人士向本報表示，佩洛西行為「肯定會多少影響到此次通話」，但幾乎可以肯定她「一定會去台灣」，而習拜通話「也大概率會通」，這之中，關鍵在於中美一定會做分歧管控。

拜登打傳媒戰 為中期選舉謀劃

該人士認為，以上情況反映出當前中美均存在政治人物個人意志主導國家外交的趨勢。佩洛西已處終屆任期後半程，她對在中美問題上留下政治遺產需求迫切；拜登則在謀劃即將到來的美國中期選舉，需要在國內政治和與中國外交之間取得平衡，他今次與佩洛西隔空打「傳媒戰」，從效果上亦成功將不利矛頭轉移至後者；北京領導人對台問題原則始終堅定，但近來亦顯露在後疫情時代與世界重新接通的傾向，加之北戴河會議和中共二十大會議即將到來，均對未來數年中美關係走勢有前瞻與研判需求。

稱不應對習拜通話抱過高期待

該人士指出，儘管佩洛西訪台風波綑綁習拜通話，但目前雙方唇槍舌劍已結束，即將進入私下管控風險的協調階段。即便佩洛西訪台成行，北京亦真的「派出軍機入台」作主權展示，雙方發生擦槍走火可能性也甚微，「因為國內穩定與否，是雙方當前首要議題」。該人士還表示，外界不應對習拜今次通話抱過高期待，「雙方更多是維繫溝通管道，誰對通話有現實的期待，就意味着誰已經輸了」。

美國有線新聞網絡(CNN)引述中國人民大學國際關係學院教授時殷弘的說法稱，若佩洛西訪台，中國的反制一定是「前所未有」的，不過他也認為中美之間不會爆發軍事衝突。

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