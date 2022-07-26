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2022年7月26日星期二
中國新聞
供奉日戰犯 南京凌晨公開受審片段 吳啊萍致歉前住持哽泣 中紀委：愛國教育不能鬆懈
佛教團體自查牌位 江西佛協：厚植愛國主義
被指宣傳日本文化 多地「夏日祭」煞停
美陸軍上將：中國軍隊愈趨激進
逾2000萬引進22菲國博士 邵陽學院書記免職
公安部稱嚴懲打人案 唐山上周又現群毆
中國評論：首名二十大代表離世 ／文：孫嘉業
歷時13小時 問天艙成功對接 首在軌對接 太空人將試以氣閘艙出艙
台演習導彈襲擊 模擬解放軍入侵
佩洛西訪台風波 蓬佩奧願同行 中方嚴陣以待
甘肅新官墮樓亡 官方稱「因病逝世」
台演習導彈襲擊 模擬解放軍入侵
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【明報專訊】（請看附圖）
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供奉日戰犯 南京凌晨公開受審片段 吳啊萍致歉前住持哽泣 中紀委：愛國教育不能鬆懈
佛教團體自查牌位 江西佛協：厚植愛國主義
被指宣傳日本文化 多地「夏日祭」煞停
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逾2000萬引進22菲國博士 邵陽學院書記免職
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