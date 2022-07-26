歷時13小時 問天艙成功對接 首在軌對接 太空人將試以氣閘艙出艙

綜合新華社、中新社報道，據中國載人航天工程辦公室消息，問天實驗艙入軌後，順利完成狀態設置，於昨日凌晨3時13分，成功對接於天和核心艙前向端口，整個交會對接過程歷時約13小時。這是中國兩個20噸級航天器首次在軌實現交會對接，也是中國太空站有太空人在軌駐留期間首次空間交會對接。

按任務計劃，神舟十四號太空人陳冬、劉洋及蔡旭哲於昨日上午順利進入問天實驗艙。進入實驗艙後，三名太空人向地面匯報了相關情况。後續，中國太空站任務將按計劃開展組合體姿態融合控制、小機械臂爬行和大小臂組合測試等在軌工作，並利用問天實驗艙氣閘艙和小機械臂進行太空人出艙活動。

3太空人待「夢天」神舟十五來臨

問天實驗艙由工作艙、氣閘艙和資源艙組成，起飛重量約23噸，主要用於支持太空人駐留、出艙活動和開展太空科學實驗，同時可作為天和核心艙的備份，管理太空站。

前日下午2時22分，長征五號B遙三運載火箭搭載問天實驗艙，在海南文昌航天發射場成功發射。這是中國載人航天工程立項實施以來的第24次飛行任務，此次發射的問天實驗艙是中國太空站第二個艙段，也是首個科學實驗艙。

在軌兩個月後，問天實驗艙將實施轉位，與天和核心艙形成L構型，靜待「夢天實驗艙」的到來。按照計劃，今年中國載人航天工程還將執行3次發射任務，發射夢天實驗艙與天和核心艙對接。現三缺一的「夢天實驗艙」料10月升空，屆時三者搭建完成後整體將呈T字構型，組成「天宮太空站」。隨後將發射天舟五號貨運飛船和神舟十五號載人飛船，神舟十五號太空人將與神舟十四號太空人在軌輪換，並駐留6個月。