美陸軍上將：中國軍隊愈趨激進

【明報專訊】美軍參聯會主席、陸軍上將米利（Mark Milley）正在出訪印度─太平洋地區，首站到訪印尼。米利表示，中國軍隊在過去五年中變得更加激進和危險。他稱，美國及其盟友的機艦在太平洋地區遭中國軍方的飛機和船艦攔截的次數顯著增加，不安全的互動次數亦相應在上升。外交部昨日回應，美方有關表態完全是顛倒黑白。美方一些人固守冷戰零和思維，言必稱「中國挑戰」，他們無非是為自己擴充軍力尋找藉口而已。
外交部稱「顛倒黑白」為擴軍找藉口
據「德國之聲中文網」報道，米利表示，中國軍隊亦曾攔截日本、加拿大、澳洲、菲律賓和越南的機艦。他認為，攔截和不安全互動次數的增加，表明中國軍隊在太平洋地區的海空變得更具侵略性。米利拒絕透露具體攔截次數。
米利此次印太之行將集中在「中國威脅」的議題。報道稱，米利周日會見了印尼國防軍總司令佩爾卡薩將軍。米利稱，包括印尼在內的太平洋國家希望美國軍隊參與該地區的活動，美軍亦想與該區國家加強軍事合作，以應對任何中國挑戰。隨後，米利將出席在澳洲舉行的印太地區國防部長會議。
針對米利對中國的指摘，外交部昨回應稱，美方有關官員應該做的，是摒棄冷戰零和思維，停止炒作「中國威脅論」，停止動輒拿中國說事，為自身提升軍費、擴張軍力尋找藉口。
外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，美國軍費總額世界第一，近來又提交約8130億美元的新財年國防預算草案。美國在全球擁有800多個海外軍事基地，建國以來僅有16年沒打過仗。「到底是誰頻頻派遣軍艦、軍機到本國以外地區耀武揚威，到底是誰在挑戰地區和平安全與穩定，到底是誰更具侵略性，事實一目了然。」
（綜合報道）
（中美角力）
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