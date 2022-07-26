美陸軍上將：中國軍隊愈趨激進

外交部稱「顛倒黑白」為擴軍找藉口

據「德國之聲中文網」報道，米利表示，中國軍隊亦曾攔截日本、加拿大、澳洲、菲律賓和越南的機艦。他認為，攔截和不安全互動次數的增加，表明中國軍隊在太平洋地區的海空變得更具侵略性。米利拒絕透露具體攔截次數。

米利此次印太之行將集中在「中國威脅」的議題。報道稱，米利周日會見了印尼國防軍總司令佩爾卡薩將軍。米利稱，包括印尼在內的太平洋國家希望美國軍隊參與該地區的活動，美軍亦想與該區國家加強軍事合作，以應對任何中國挑戰。隨後，米利將出席在澳洲舉行的印太地區國防部長會議。

針對米利對中國的指摘，外交部昨回應稱，美方有關官員應該做的，是摒棄冷戰零和思維，停止炒作「中國威脅論」，停止動輒拿中國說事，為自身提升軍費、擴張軍力尋找藉口。

外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，美國軍費總額世界第一，近來又提交約8130億美元的新財年國防預算草案。美國在全球擁有800多個海外軍事基地，建國以來僅有16年沒打過仗。「到底是誰頻頻派遣軍艦、軍機到本國以外地區耀武揚威，到底是誰在挑戰地區和平安全與穩定，到底是誰更具侵略性，事實一目了然。」

（綜合報道）

（中美角力）