被指宣傳日本文化 多地「夏日祭」煞停

日本的夏日祭包含煙火大會等活動 ，在中國舉辦的「夏日祭」活動，則大多與日本動漫文化有關。今年最早被曝出將舉辦「夏日祭」的是南京市，原定於7月17日舉行，但最終在網民強烈質疑下被迫取消。

有關動漫文化 網民「強烈質疑」

不過有網民認真做了對日本在華「夏日祭」活動的調查，發現日本在中國推廣的「夏日祭」活動，涉及近20個城市，包括雲南大理、文山、楚雄，安徽銅陵，江西新余，江蘇豐縣，江蘇新沂，黑龍江牡丹江，四川攀枝花，山東德州，廣東韶關，山東棗莊等，亦有包括河南信陽的固始和商丘的永城等縣城。

南京玄奘寺供奉日軍戰犯事件後，「夏日祭」活動更成為敏感話題，繼江西新余後，雲南楚雄和山東棗莊上周六叫停活動。楚雄太空奇幻主題樂園發出取消「夏日祭」的公告，稱舉辦方當時表示是舉辦普通漫展，看到網民反映活動與「夏日祭」有關後，園方已取消場地租用，禁止舉辦方入場。

原定舉辦「夏日祭」活動的山東棗莊布衣侯大酒店則表示，此前不知活動內容，也不了解「夏日祭」含義，得知含義後和動漫社溝通取消活動。