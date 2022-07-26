供奉日戰犯 南京凌晨公開受審片段 吳啊萍致歉前住持哽泣 中紀委：愛國教育不能鬆懈

在電視台播出的受審訊畫面中，已剃髮的吳啊萍身穿紅色囚服並佩戴口罩接受訊問，其背後是白底藍線條牆壁，顯示是在公安內部接受偵訊。吳啊萍表示，由於壓力大，晚上經常睡不着覺，只能依靠食安眠藥讓自己入睡。她懷疑是自己閱讀了有關南京大屠殺的相關書籍，長期發噩夢，希望通過供奉這些侵華日軍戰犯「解冤釋結」，同時她了解到美國傳教士魏特琳女士在南京大屠殺期間保護女性的善舉，想通過供奉幫其解脫。

吳啊萍被刑拘後表示，特別想向所有被自己傷害的人道歉，不知道做什麼能夠彌補，自己願意接受任何法律制裁。

網民不買帳 指住持「六根不淨」

南京玄奘寺前住持傳真和尚亦在電視上公開致歉。傳真稱，在得知供奉牌位有問題後，他要求寺內所有人嚴禁外傳，一直未向主管部門報告，亦沒有向公安部門報案，認為自己犯下了不可饒恕的錯誤，對全國人民造成巨大傷害。

傳真致歉並未平息網民怒火，有網民起底傳真，指稱他身兼數家企業法人之職位，且「六根並不清淨」，法師在社交平台註冊帳號，曾被網民問大師「作為出家人喜不喜歡美女？」大師毫不避諱說「肯定喜歡」，並稱「現在是愛花不折花，愛花不貪花。」

在電視台播出兩人致歉畫面前，南京市政府平台「南京發布」通報稱，在玄奘寺供奉侵華日軍戰犯牌位者為32歲女子吳啊萍，警方以涉嫌「尋釁滋事罪」將其刑拘並立案調查。通報稱，2017年12月，吳啊萍以友人身分供奉6個人牌位，姓名為「松井石根、谷壽夫、野田毅、田中軍吉、向井敏明、華群（美國人明妮·魏特琳）」。

吳願受法律制裁 法律界質疑「口袋罪」

依據內地《刑法》，「尋釁滋事罪」是指肆意挑釁，隨意毆打、騷擾他人或任意損毁、佔用公私財物，或者在公共場所起哄鬧事，嚴重破壞社會秩序的行為。近年來，該罪名被不少法律界人士批評有淪為「口袋罪」的嫌疑，如「嚴重破壞社會秩序的行為」執法部門有較大自由載量權。

今年2月，有信眾在玄奘寺地藏殿無意中發現侵華日軍戰犯牌位，寺方隨即撤下，住持傳真要求嚴禁外傳。但有關照片日前出現在社交平台，引起社會高度關注。

對於南京玄奘寺供奉日本戰犯牌位事件，中央紀委國家監委網站發表評論稱，愛國主義教育一刻不能鬆懈，要深入、持久、生動地開展好愛國主義教育，引導全社會更好地知史愛國，以實際行動守護歷史記憶。

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