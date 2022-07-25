瀋陽「大白」欠薪罷工 衛健局：轉帳遲了幾天

瀋陽稱款項已匯外判公司

有人5月至今只收一份糧

據浙江日報報業集團旗下「天目新聞」報道，據被拖欠工資的核酸採樣員張涵（化名）表示，她是在今年瀋陽疫情較為嚴峻的時候上崗成為核酸檢測員，當時瀋河區衛健局委託瀋陽盛京服務外包有限公司招聘，並簽署臨時用工協議。張涵提供的臨時用工協議顯示，崗位工資標準為月薪4000元人民幣（約4638港元），每月的15日以轉帳形式支付工資。

張涵透露，從5月份至今她只收到一筆工資，還是因採樣員投訴後，才由瀋陽盛京墊付的。對於罷工，張涵表示實屬無奈，「現在我所了解到僅瀋河區被拖欠工資的核酸採樣員就有數十人，大家都可以等，但需要瀋陽盛京或者區衛生健康局給出明確時間」。

自由亞洲電台引述熟悉疫情檢測程序及相關作業的人士表示，核酸檢測在內地已成為獲利龐大產業，國家會給檢測企業補貼，地方政府同時承擔一部分。但有些地方政府搞核酸檢測擴大化，這種地方性質的核酸檢測，國家不提供補貼，導致這一部分人員發不出工資。

另據《北京日報》，北京近日簡化進京防疫措施，針對涉疫地區進（返）京人員，將14天內曾到訪有一宗及以上本土新冠病毒感染者的縣（市、區、旗），調整為7天內。

（綜合報道）

（新冠疫情）