問天艙升空 三缺一天宮 核心艙首載人對接 「夢天」料10月升空

太空站雙重保險 兩艙互為備份

新華社報道，長征五號系列運載火箭此前已將天和核心艙送上太空，此次則是首次執行交會對接任務。航天科技集團五院空間站系統副總設計師劉剛說：「問天實驗艙由工作艙、氣閘艙和資源艙三部分組成，艙體總長17.9米，直徑4.2米，發射重量約23噸。」「夢天實驗艙」料10月升空，屆時三者搭建完成後整體將呈T字構型。

據航天專家介紹，問天實驗艙與天和核心艙互為備份，關鍵平台功能一致，可以完全覆蓋太空站組合體工作要求，屬太空站雙重保險，也為太空站未來15年運行打下基礎。航天員中心問天實驗艙環控生保分系統主任設計師羅亞斌表示，「兩艙對接組成組合體後，由天和核心艙統一管理和控制整個空間站（太空站）的載人環境，一旦天和核心艙出現嚴重故障，問天實驗艙能夠快速接管，主控空間站。」

問天實驗艙配備內地目前最大的柔性太陽翼，雙翼全部展開後可達55米。太陽翼可以雙自由度跟蹤太陽，每天平均發電量超過430度，將為太空站提供充足的能源。問天實驗艙入軌後，將與核心艙組合體實施交會對接，23噸的問天實驗艙與40多噸的核心艙組合體，將是中國目前最大噸位的兩個航天器之間的交會對接，也是中國太空站首次在有人的狀態下迎接航天器的來訪。

據官媒報道，對在太空站的太空人來說，兩艙對接形成組合體，意味着中國的太空家園從「一居室」升級到更寬敞的「兩居室」。問天實驗艙的工作艙內設有3個睡眠區和1個衛生區。完成對接後，太空站可以使神舟十四號、十五號兩個乘組6名太空人在太空「會師」和輪換，可面對面交接工作。

航天員中心艙外服總體試驗主任設計師李金林表示，在天和核心艙的基礎上，問天實驗艙在吸音、降噪、減震等方面也有改善。此前，太空人在天和核心艙只能通過節點艙出艙，節點艙作為太空站的交通樞紐，但空間較小，太空人每次出艙前都需要關閉各個對接通道的艙門，須完成大量準備工作。

設新氣閘艙 太空人出入更平安

李金林表示，此次問天實驗艙則配置出艙人員專用的氣閘艙。一方面，氣閘艙的空間和出艙艙門的尺寸都比節點艙更大，太空人進出更舒展，也更易攜帶大體積的設備出艙工作。另一方面，從氣閘艙出艙時，只需關閉一道艙門，操作更便捷。未來，氣閘艙將成為太空人在太空站的主要出艙通道，一旦氣閘艙出現問題，太空人還可以從作為後備出艙口的節點艙返回，確保出艙活動的安全。