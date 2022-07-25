FT：佩洛西訪台 華或軍事回應

據英國《金融時報》（FT）上周六報道，與以往中國不滿美國行動或對台政策時作出的警告相比，北京此次發出的警告明顯更強烈。報道引述6名知情人士指，北京未有詳述其潛在回應是甚麼，但解放軍可能企圖阻止佩洛西專機降落台灣，或採取其他行動阻止其訪台，如出動戰機攔截接載她的美國軍機。

怕加劇台海局勢 美國安顧問反對訪台

報道稱，白宮正評估中方威脅的虛實，以及中方是否企圖透過「邊緣策略」施壓，以迫使佩洛西放棄訪台。報道又稱，美國國家安全顧問蘇利文及其他國家安全委員會高層成員都反對佩洛西訪台，原因是可能加劇台海緊張局勢。

據早前報道，佩洛西計劃8月率團訪問日本、新加坡、印尼、馬來西亞和台灣。若成行，她將是25年來在任內訪台的美國最高級別政要。有消息人士稱，白宮對佩洛西擬訪台表示擔憂，因8月時機敏感，包括8月1日是解放軍建軍紀念日，及中國高層將在北戴河夏休等。

美國總統拜登上周三引述軍方說法，稱現時訪台「不是一個好主意」。佩洛西隔日出席記者會時回應說，她猜測拜登的意思是，軍方擔心她乘搭的飛機會被中國擊落或類似的事。佩洛西表示，基於安全因素，她拒絕討論任何國會出訪的行程。她至今未回應關於是否放棄訪台。

外交部早前連續兩天「堅決反對」，要求美方不得安排佩洛西訪台，外交部稱，中方必將採取有力措施予以堅決應對，並稱「說到做到」。