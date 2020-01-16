50華人法國Dior遊行 共青團聲援 新裙陷「抄襲」爭議 反示威者：留學生未曾為人權發聲

據昨日網傳現場影片顯示，不少身穿漢服的留學生手持英文標語抗議，並高呼「請尊重我們的文化」、「停止文化挪用」等口號。

示威者稱「入鄉隨俗」 紐約倫敦抗議不停止

抗議活動帖文寫道：「我們也『入鄉隨俗』，讓迪奧知道中國人的憤怒也是不可小覷的！只要他們不道歉不承認這款裙子來源於漢服文化，我們的抗議就不會停止，我們對法國的文化輸出也不會停止！」有消息人士透露，接下來在美國紐約和英國倫敦也會有抗議遊行。

該宗抗議事件源於Dior一條標價2.9萬元人民幣（約3.4萬港元）的半身裙，有網民指出該款裙子疑似抄襲中國的「馬面裙」，但產品說明中卻強調該裙是「全新設計」和具有獨創性的「標誌性設計」引發爭議。

7月16日上午，「迪奧（Dior）抄襲」 一度登上微博熱搜榜第一位，這條Dior中長半身裙成為網民熱議話題，儘管Dior已在中國官網下架該產品，但相關輿論至今仍在持續發酵。

抗議事件在內地引起關注，「河南共青團」在微博發文稱，「這是中國的馬面裙，不是迪奧所謂的「獨家原創設計」。文章稱，中華文化是中國的，也是世界的，國際大牌借鑑中國傳統文化元素設計產品本無可厚非，但品牌在產品簡介中不承認設計靈感來自中國馬面裙，行為太過惡劣。文章表示，一個品牌想要立足，需要恪守道德底線，對異域文化、元素符號，以及其涉及的差異，收起自己的傲慢與偏見，心懷敬意、時刻保持尊重是基本素養。上海、湖北、雲南等多個地方的共青團官方帳號也在微博發布關於馬面裙的介紹影片和圖片，並配上「中國留學生在法抗議迪奧文化挪用」的詞條，以此聲援中國留學生的抗議活動。

在此次抗議中，亦出現一批反示威者人士，手持「裙子大於人權」的標語。據中央社報道，反抗議活動主辦人蔣不則表示，裙子是否剽竊這在時尚界是可以討論的，他認為荒謬的是，中國實際上沒有遊行的權利，該批留學生卻拿着法國擁有的遊行權利，未曾為人權問題發聲，卻為一條裙子上街遊行，所以才會想反諷「裙子比人權更重要」。

反抗議者：中國沒遊行權利 卻在法國為裙上街

報道亦稱，一名在國民議會工作的當地居民稱留學生們有權利抗議，他認為中國文化是很棒且悠久的，「不過只因這件事就來抗議有些搞笑」。

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