玄奘寺供奉日戰犯 南京：徹查到底

南京市委市政府平台「南京發布」昨發表《南京永遠不會忘記》一文，稱玄奘寺供奉侵華日軍戰犯牌位事件，深深刺痛國人，嚴重傷害民族感情，令人震驚、無比憤慨。南京市委市政府連夜成立工作專班調查處置，通報初步情况，對有關單位和部門責任人員嚴肅處理。「目前，事件還在深入調查之中，不管是什麼人出於什麼目的幹出這樣沒有底線的事情，性質都極其惡劣，必須徹查到底、絕不姑息」。

文章稱，慘絕人寰的南京大屠殺是中國歷史上最黑暗一頁，是南京永不能忘卻的沉痛記憶。在這片30萬同胞慘遭殺戮的土地上，任何為日本戰犯拜鬼招魂的行為都絕不能容忍。「對於極個別人悍然挑釁歷史定論、挑戰民族底線的行為，南京人民將堅決抵制、痛擊逆流，以實際行動守護歷史記憶、捍衛民族尊嚴、維護和平正義」。

至於供奉人「吳啊萍」，南京公安前日表示正核實其真實身分。有網民稱，吳啊萍曾是南京一間非常有名醫院的護士，後離職出家，更疑似在學術期刊《護理學雜誌》發現該署名與其他作者合寫文章。亦有說「吳啊萍」3字拆開用密碼學解讀，即代表「日本帝國海軍第一軍」或「日本海上自衛隊第一護衛隊群」。