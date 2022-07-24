立陶宛駐台辦9‧12開館 台立法院長擬邀立議長赴開幕禮

或選址台北國貿 多國駐台機構設處

波羅的海新聞通訊社（Baltic News Service）報道，立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupsiene）22日受訪時透露了開館的消息。同日，《波羅的海時報》（The Baltic Times）引述游錫堃稱，其擬邀請持親台立場的希米利特出席開幕典禮。中央社引述外國駐台人士消息，指立陶宛駐台辦事處或設於台北世界貿易中心國際貿易大樓。該大樓位於台北市中心的信義區，毗鄰當地地標建築「台北101」，於1988年落成啟用。目前已有包括德國、印度、韓國、意大利、斯洛伐克等逾10個外國的駐台灣機構設立於此。

游錫堃昨上午在facebook發文表示，獲邀到立陶宛國會大樓，拜會立陶宛國會多名議員。游稱，雙方出席的國會議員會中分享自己對於台立關係現况的看法及未來的展望，見到曾來台灣拜訪的老朋友，還有聽聞已久但初次見面的新朋友，相當開心。

立議長：主權國自決經貿文化關係

游錫堃此訪也引起了中國大陸的抗議，據中央社報道，希米利特昨回應媒體問題時說，立陶宛遵循國際協議與承諾，但作為主權獨立國家，可自行決定與誰發展經貿和文化關係。

近年台立互動頻繁，台灣駐立陶宛台灣代表處早於去年11月18日已掛牌運作，這也是台灣在歐洲首次以「台灣」名義設立的辦事處。事件也引起北京的強烈不滿，將與立陶宛的外交關係從大使級降至代辦級，又要求立國使館改名及為外交人員重新申請證件，最終立陶宛撤離駐華使館人員。而自去年12月起，立陶宛對華出口與上年度同期相比也下跌約九成。