衛健委：領導人均完成國產疫苗接種 「說明高度信任」 否認可引起白血病糖尿病

稱國產疫苗受國際廣泛認可

中新社報道，曾益新還補充道，包括土耳其、塞爾維亞、柬埔寨、菲律賓、阿聯酋、沙特阿拉伯、約旦、印尼、秘魯、智利等在內的30多個國家的領導人，亦都接種了中國生產的疫苗，「反映中國疫苗得到國際社會的廣泛認可」。

就中國疫苗實際效果，中國科學院院士、解放軍總醫院第五醫學中心感染病醫學部主任王福生在發布會表示，國內外大量的臨牀研究證據表明，新冠疫苗對防發病、防重症、防死亡的效果非常顯著，而且加強免疫可以進一步提高保護效果。

王福生引用近期香港和上海疫情數據指，對於完成全程接種和加強接種的18至59歲感染者，由輕型發展為普通型的風險較未接種疫苗的感染者分別低63%和65%，由普通型及普通型以下發展為重症的風險分別低91%和94%。對於完成全程接種和加強接種的60歲以上感染者，由輕型發展為普通型的風險較未接種疫苗的感染者要低73%和82%，由普通型及普通型以下發展為重症的風險較未接種疫苗的感染者分別低89%和95%。認為「我們國家的疫苗符合世界衛生組織對新冠疫苗設定的標準」。

稱數據說明國產疫苗安全

王福生又稱，新冠疫苗接種不會引起白血病和糖尿病，也不會引起網上所說的導致腫瘤擴散，或引起抗體依賴性增強等現象，「這些都是網絡上不負責任的錯誤言論」。中華預防醫學會常務副會長馮子健也表示，中國新冠疫苗一般反應、異常反應、嚴重異常反應的報告率均低於2020年全國其他常規接種疫苗的水平，這些常規接種的疫苗包括脊髓灰質炎、麻疹、乙型肝炎、狂犬病、流感等等。他強調，「迄今國際上大規模使用我國新冠疫苗的國家也未發現疫苗安全問題，這些數據充分說明我國新冠疫苗是非常安全的。」

據國家疾控局數據，截至22日，內地已接種新冠疫苗超過34億劑次。不過，曾益新指出，80歲以上長者疫苗接種覆蓋率、長者加強針接種率還有待提高。他說，目前內地60歲以上至少1劑次接種率為89.6%，基礎免疫全程接種比例達84.7%，加強免疫接種率達67.3%。國家衛健委建議，失能、半失能高齡老人也應積極接種，以減少新冠病毒對長者造成重症和死亡的風險。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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