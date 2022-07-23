北京聞風：消博會開幕在即 催谷消費提信心 ／文：鍾鳴九

法國主賓國 61地1600品牌參展

據悉，本屆消博會總面積達10萬平方米，較去年首屆增加25%，匯聚2800餘個境內外品牌，其中600餘個全球新品將首度亮相。與首屆消博會相比，本屆重點邀請中外知名商貿企業、免稅經營企業、跨境電商企業等到會採購交易。預計各類採購商和專業觀眾約4萬人。值得關注的是，此次境外企業參展區將有61個國家和地區約1600個品牌參展。展區面積比首屆增加5%，達8萬平方米，其中日、法、美等國總參展面積均在3000平方米左右。法國將擔任本屆消博會的主賓國。

在當前中國經濟面臨嚴峻下行壓力的情况下，如何發揮消費對經濟增長的持久拉動力更受重視。商務部日前表示，舉辦消博會將有助於內地優化供給結構、改善供給質量，並引領綠色、健康、品質、時尚消費，形成新的消費潮流和市場需求。為擴大消費，今後商務部將通過舉辦消博會等一系列消費促進活動，發揮消費對經濟增長的帶動和引導作用。

目前，內地有超過1.5億市場主體，承載着數億人的就業創業。舉辦消博會等拉動消費活動，無疑具有積極作用。市場主體穩固，勞動者就業和收入就有保障，消費熱情才會進一步激發。

疫下亟待擴消費 地方各出其謀

近期，為催谷消費，內地多地密集推出措施，發放消費券屬其中之一，涉及餐飲、家電、汽車等多個領域。統計顯示，今年前4個月，浙江、江西、四川等20個省市先後發放總額逾34億元（人民幣，下同）的消費券，頗受消費者追捧，有效提升市場消費熱度。專家表示，舉辦消博會與發放消費券有異曲同工之效。自疫情以來，擴大消費需求成當務之急，各地紛紛以搭建消費平台、發放消費券、開設網上購物節等各種方式促進消費，收效明顯。

統計顯示，2021年內地社會消費品零售總額逾44.08萬億元，比2020年增長12.5%，其中網上銷售額比2020年增長12%，佔社會消費品零售總額的24.5%，規模位居全球第一。

中國社科院經濟研究所副研究員楊耀武表示，在中國內地疫情防控形勢總體向好，以及暑期旅行旺季的有利時機下，各地需多措並舉，激發消費意願，並重點在旅遊、餐飲等受疫情影響較深行業中加快復蘇和增長。

文：鍾鳴九