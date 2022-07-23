7月雨再來 鄭州續積水處處 京廣南路隧道交通管制 網民：這一年幹了啥？

綜合多家內地媒體報道，鄭州市氣象台昨晨7時半發布暴雨黃色預警，稱6小時內主城區、航空港區、上街區降雨量可達50毫米以上。官方稱凌晨1時至下午2時，鄭州最大降雨出現在縣級市滎陽市的滎陽國家站，錄得97.2毫米。至中午12時20分，官方再將暴雨黃色預警信號升級為暴雨橙色預警信號，稱高新區、惠濟區降雨量已達50毫米以上，3小時內主城區、上街區強降雨持續，降雨量亦達到50毫米以上，並伴有雷暴大風等強對流天氣，警示防範強降雨引發的山洪、城市內澇等次生災害。

暴雨橙色預警 有車被淹

當日，鄭州因暴雨出現多條道路積水，部分路段積水較深，有車輛被淹，亦有涉水車輛拋錨。「鄭州公交」發布消息，截至昨日下午3時，因積水線路停運34條、繞行55條，局部運行23條。《南方都市報》引述鄭州新鄭一市民，稱其身處的升達經貿管理學院附近「積水很深，開車受影響」。另有報道稱，一女子駕駛小型汽車在當地倉儲四路附近，因道路積水車輛被淹，最後被從深水裏救出。

下午2時許，鄭州市城市管理局發消息，稱因應路面積水較深，京廣路與隴海路交叉口西北角閘道、京廣南路隧道西洞採取臨時交通管制，交通警和管理養護單位值守人員前往部分地方值守。而在兩日前，京廣路隧道加裝的19條逃生爬梯已投入使用。去年曾有數百輛車在以上有關路段被淹，致多人死亡。另據「大河網」報道，截至下午2時40分許，包括中州大道等積水點仍在抽排水或封閉中。

河南官方當日上午共發布暴雨、雷暴大風預警信號60條，生效中51條。至下午2時，仍有41個暴雨預警生效，其中新鄉把暴雨橙色預警信號升級至最高級別的紅色預警。而在去年的暴雨水災中，新鄉也是重災區。

今次暴雨的時間點，正值去年「720暴雨」發生節點的前後。而就在數天前，鄭州當局還阻撓民眾悼念水災死者。昨日暴雨再引來輿論關注，微博上「鄭州暴雨」話題更登上熱搜榜，有網民表示「下好大的雨，怕了，真的 」。更有人斥「去年720一場暴雨，鄭州處處淹，一年過去了，路上還是有多處積水，還是有路段被淹，所以這一年幹了啥？」