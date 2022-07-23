拆解爛尾樓 地方引國資

據「界面新聞」，在江西景德鎮，當地日前發布措施，讓國控集團、城投集團、昌江國資和珠山國資等4間國資平台參與化解風險。這些平台將進駐現場、調查、資產評估和工程清算，並與開發商和施工單位簽代管協議，新增貸款，督導在2023年底完成「保交樓」。

咸陽推「一對一」幫扶政策

湖南長沙和株洲對開發商無力完成的建案，設立工作組核實資產，研究幫扶方案。在陝西咸陽，當地政府確定了「一對一」幫扶政策，即一個科室幫扶一家企業。陝西西安、廣東汕頭和河北滄州近期發布政策，加強對預售資金的監管；例如西安要求資金全額入帳，房款應全部存入專用監管帳戶作監管。

《第一財經》昨報道，近日一些停工樓盤已有進展。中國奧園等房企在鄭州、西安的部分樓盤正加快復工；玉林、徐州、南寧等地方政府，也通過公開平台回應停工盤業主的訴求，督促樓盤盡快復工，與業主溝通。

內地過去多年允許以「樓花」賣房，但房企接二連三出現資金鏈斷裂，樓盤陷入停滯。地產業有意見指出，應取消預售制，推行現房銷售。前日，針對有關問題，銀保監會新聞發言人、法規部主任綦相回應，是否該取消關乎整個房地產新模式，國家會統籌考慮這個問題。「這不僅僅涉及金融監管政策，還需要住建部、人民銀行等多個部門統籌政策協調。」