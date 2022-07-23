北京新學年 教師需輪崗

據《北京日報》，北京市政協舉行「進一步推動『雙減』政策落地，構建良好教育生態」市政協主席年度提案辦理協商會。為提高教學質素使學生在校內學足學好，今秋開學後，全市範圍內的16個區將展開校長教師交流輪崗。具體而言，交流輪崗的對象為公辦學校在編在崗教師、公辦學校正副校長，距離退休時間超過5年的，並在同一所學校連續工作6年及以上的，原則上均應交流輪崗。

本次輪崗主要包括兩種類型，一是城區完善學區改革，跨學區（教育集團）輪崗，縮小區域內校際差距；二是遠郊區推進交流輪崗。此外，在校際、集團之間，甚至區域之間，通過雙師課堂等方式，將優秀教師、課程和功課佈置向薄弱學校和地區輸出，促進教育優質均衡。

分析：打擊名校光環學區房

北京去年起宣布大面積、大比例推進幹部教師交流輪崗，並以東城區、密雲區首批試點；今年4月，西城、朝陽、海淀等6個區亦加入輪崗制度。全市有近萬人次的中小學教師交流輪崗。有分析認為，此類改革下，師資力量會均衡，將一定程度上打擊名校光環，使得學區房降溫。

「雙減」以來，北京市學科類校外培訓機構壓減到357個，壓減率超過80%。此外，教育部暑假期間在全國開展校外培訓「監管護苗」專項行動，嚴查學科類培訓隱形變異，打擊一些機構和個人以「一對一」、「高端家政」、「眾籌私教」等名義違規開展培訓。專項行動覆蓋全國31省和新疆生產兵團，重點聚焦培訓機構較多的省會城市和投訴集中的重點城市。