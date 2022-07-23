日本白皮書列中俄朝威脅

路透社指出，日本政府正準備8月提交國防預算案，這份白皮書旨在為軍費撥款爭取民意支持。《白皮書》提到，中國海警船去年連續157天在釣魚島周邊連接水域巡航，是歷來最長。另批評中方一邊持續試圖單方面改變現狀，一邊強化與俄羅斯的軍事合作，包括派出戰機聯合飛行，引起地區以至國際社會對區內安全的強烈關切。

台海篇幅增 中國稱抹黑

有關台海局勢的內容較去年增加一倍，提到「穩住台海局勢，對日本的安全和國際社會的穩定很重要」。另強調中美圍繞台灣問題的對立可能趨於明顯；即使美國對台售武及持續派軍艦通過台海，兩岸的軍事能力差距正拉大，朝着中方有利的方向發展。

白皮書新加入有關俄羅斯入侵烏克蘭的章節，提到俄這種以力量單方面改變現狀的行為，也會動搖包括亞洲在內的整個國際秩序根基；又稱俄在已被國際孤立、地面部隊遭受損失下，與中國開展政治和軍事合作的重要性可能會增加。

中國外交部發言人汪文斌昨表示強烈不滿和堅決反對，稱白皮書指摘抹黑中國國防政策、正常軍力發展和正當海洋活動，渲染所謂「中國威脅」，在台灣問題上干涉中國內政，中方已向日方提出嚴正交涉，強調中國堅持走和平發展道路。

汪又指出，日方公開在白皮書中寫入將於年底前修訂防衛文件，進一步增加防衛預算，發展所謂反擊能力，令人擔心日方正在背離和平主義和專守防衛的路上愈走愈遠。