話你知：住持被指捲金錢糾紛

被撤換的玄奘寺住持傳真法師是安徽潁上人，現年54歲，俗名李義將，是南京市政協委員、江蘇省佛教協會理事、南京市青聯常委、南京市佛教協會副會長。「澎湃新聞」稱，傳真法師曾擔任電影《三藏塔1942》的出品人，該片講述日軍侵華期間，南京人民保護舍利的故事。另外還籌拍了取材於真實事件的抗日電影《棲霞寺1937》等。

昨有網友稱傳真法師曾在一家美容店開業儀式上致辭。「看看新聞」報道，天眼查App顯示，與傳真法師有關聯的公司共6家，包括南京慈愿養老服務有限公司、南京真愛聖地國際旅行社有限公司、南京三藏文化傳媒有限公司、安徽省潁上縣大河灣糧油食品有限公司。「鳳凰網」稱傳真法師曾捲入多宗金錢糾紛。