南京玄奘寺供奉日本戰犯被查 停開換住持 官媒：置大屠殺冤魂於何地

「吳啊萍」另供奉美國教育家華群

網民「亞瑟」21日發文「南京玄奘寺疑似供奉日本戰犯牌位」，稱今年2月26日下午，他在南京市九華山公園的玄奘寺發現，地藏殿內依次供奉着野田毅、松井石根、谷壽夫、田中軍吉等人的「往生靈位」，牌位上寫着年限「2018-2022」，供奉人署名為「吳啊萍」。「紅星新聞」稱，「吳啊萍」一共供奉了6個牌位，其中5位日本戰犯，另一位是美國女教育家華群（Minnie Vautrin）。華群於1919年應聘來到南京。南京淪陷時，她將位於南京使館區的金陵女子文理學院作為難民收容所，保護了1萬多名中國婦女和兒童。

「松井石根谷壽夫指揮下大屠殺」

根據內地史料，南京淪陷後，日軍在華中派遣軍司令松井石根和第6師團長谷壽夫指揮下，於南京及附近地區的大屠殺長達6周，遇難人數超過30萬。戰後，松井石根被列為甲級戰犯，谷壽夫為乙級戰犯，丙級戰犯野田毅在南京設「百人斬」殺人競賽，田中軍吉則用軍刀斬殺逾300名中國軍民。1947至1948年，谷壽夫、野田毅、田中軍吉在南京被處死；松井石根則在東京被處以絞刑。

事件在內地引起極大反響，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、解放軍新聞傳播中心「鈞正平工作室」、共青團中央及多家官媒相繼表示，對於傷害民族感情的行為必須一查到底。其中針對「亞瑟」稱聽遊客說供奉牌位要3萬至5萬人民幣，《人民日報》海外版旗下帳號「俠客島」稱，「這次事件是寺廟只顧收錢辦事、管理不嚴，還是有人故意為之，甚至有更隱秘的情况，以及那個『吳啊萍』究竟是誰？希望當地能徹查並及時公布調查情况，給大家一個交代。」

牌位疑3至5萬 供奉者身分未明

當日，南京市玄武區民族宗教事務局發通報，稱今年2月，寺方發現相關情况後，已予以糾正。另又表示決定對該寺開展整頓。「將對傷害民族感情的行為一查到底，有關調查處理情况將及時公布」。

據「上游新聞」，玄奘寺已暫時關閉，主殿大門緊鎖，寺廟廣場前已拉起警戒線，工作人員稱目前暫停接待遊客。《新京報》引述南京警方表示，已開展工作核實「吳啊萍」身分。南京市委宣傳部「南京發布」則公布處理情况，稱責成玄武區民族宗教事務局撤換傳真法師玄奘寺主要負責人職務；責令玄奘寺停止日常活動，並與相關部門立即對其整頓；責成玄武區委按程序免去區民族宗教事務局局長胡圓圓職務；並對市民族宗教事務局局長蘇宇紅予以誡勉；對市民族宗教事務局副局長紀勤予以停職檢查。

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