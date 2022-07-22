豫村鎮銀行10萬元存戶 下周起將獲墊付

河南銀保監局、河南省地方金融監管局昨發布公告稱，自下周一起，對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行帳外業務客戶本金開始第二批墊付，墊付對象為單家機構單人合併金額10萬元或以下的客戶。

首批墊付於上周五（15日）開始，墊付對象為單家機構單人合併金額5萬元或以下的客戶，相關客戶可通過墊付工作的辦理渠道——微信小程序「村行墊付」提款。

財聯社報道，河南省農村信用社聯合社有關負責人表示，自墊付工作開始以來，系統運行安全穩定，墊付工作進展順利，5萬元以下已登記的客戶基本墊付完畢，再次提醒相關客戶趕緊登記信息。

今年4月以來，上述4家村鎮銀行先後「爆煲」，全國幾十萬存戶的約400億人民幣（約464億港元）無法取出，月前引發存戶上訪爆發警民衝突。11日晚，河南銀保監局、河南省地方金融監管局公告，將對上述銀行的帳外業務客戶本金分類分批展開先行墊付工作。