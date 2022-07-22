滬立法禁招聘歧視新冠康復者 「隨申辦」App刪7月以前核酸紀錄

上海之前一輪疫情結束後，當地許多招工信息增加了一項要求，不要曾患新冠的陽性患者，有些甚至列明「沒有做過志願者的」、「沒有做過政府項目方艙、臨時隔離點」，並強調一經發現將「罰款+免工資」。國務院、上海市政府日前要求，嚴禁在就業上歧視曾核酸陽性的康復者。

有企業要查兩月核酸紀錄

不過，澎湃新聞記者日前回訪3名康復者發現，儘管3人已找到工作，仍有人面試時被查閱核酸紀錄；媒體走訪上海松江區勞務中介機構、部分用工企業，發現有招工企業要求，行程碼必須是「14天內上海的綠碼」，又要當場檢查這兩個月的核酸紀錄。

昨日，上海政務服務平台「隨申辦」App已更改為只能查到7月以來的核酸結果。曾在方艙工作的段川（化名）說，前日（20日）仍然看到5、6月份的核酸紀錄；昨日（21日）的核酸紀錄，就查到從7月6日開始的。他稱，不再顯示以前的紀錄，就沒有人知道他是否去過方艙醫院當志願者，「找工作就和大家一樣了」。

與此同時，上海市人大常委昨日表決通過《關於進一步做好當前促進就業工作的決定》，當中提到任何用人單位不得因勞動者患傳染病，而解除勞動合同；招聘時不得以曾患傳染病為理由，拒絕錄用；明確法院、勞動人事爭議仲裁機構等應當依法、及時、妥善處理涉疫情的勞動爭議糾紛。

市場主體落實穩就業 國企應發揮示範作用

受疫情影響，上海就業工作面臨嚴峻挑戰，第二季度平均城鎮調查失業率達12.5%。市人大社會建設委主任委員閻祖強表示，據市教委、市總工會、部分市人代和市民熱線等方面反映，有關畢業生就業困難，疫情導致就業困難人員失業等方面訴求大幅增加，企業勞資糾紛矛盾也明顯增多，認為有必要出台相關法律性問題決定，明確各方的主體責任。

《決定》指出，把穩定和擴大就業放在更加突出的位置；強調區政府承擔所轄區內的第一責任；工會等團體應引導職工和用人單位共克時艱，穩定工作崗位；支持市場主體落實穩就業責任，國企應當發揮吸納就業的引領示範作用，充分發揮中小微企業吸納就業的主渠道作用。

（新冠疫情）