鄭州暴雨周年祭 地鐵站不容獻花 網民：遺忘和災難一樣可怕

有店東稱「上面通知」 不准售花予欲悼念者

英國廣播公司（BBC）昨日報道，有許多鄭州市民20日自發悼念遇難者，一些人通過美團等外賣App下單，透過外賣員將花束送到事發地。但有多名花店東主表示，在送花時遭當局盤查和登記，一些花束擺放不久即被收走。有店主稱，當日收到200多張訂單，員工分4次為希望送花緬懷的人完成願望。

另一段網傳影片顯示，致使12名乘客遇難的內澇事故發生地——地鐵5號線沙口路站，站口有專人看守，不讓人放花。有網民網上「爆料」稱，當日中午曾在花店預訂兩束鮮花，打算下班後去隧道旁悼念死者，但突然接到花店取消訂單的通知；店主稱，當局已下令全市花店不得將鮮花出售給試圖參加悼念活動的人，所有訂購鮮花的人都會被逐一打電話確認。

悼念圖片影片遭屏蔽

網絡上，有關悼念的大量圖片和影片遭移除或屏蔽，網民開設的微博話題「#河南鄭州7．20特大暴雨一周年#」也被封鎖。有用戶在微博發帖，稱「只希望有更多人記得，而不是遺忘，因為有時候遺忘和災難一樣可怕」，但帖文的配圖已被平台刪除。

一年前，連場暴雨侵襲河南，引發洪水，官方數據稱導致鄭州有380人死亡和失蹤。國務院後來認定，儘管有天氣因素，但多宗事故屬於「責任事件」，當地官員更瞞報死亡人數。