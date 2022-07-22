秦剛：爭取和平統一 不棄動武

據中國駐美大使館網站消息，秦剛與《金融時報》美國版主編盧斯（Edward Luce）進行專場「爐邊談話」，來自美政府、戰略界、智庫、外交使團、非政府組織等各界約400多人參加。

在談話中，談及台灣問題時，秦剛表示，台灣問題一直是中美關係中最重要、最敏感的核心問題；防止和平前景遭到破壞，根本的一條就是要堅持一個中國原則不動搖，這是中美關係的政治基礎，也是台海和平的基石。

秦剛說，當前台海局勢出現緊張，一中原則受到威脅；近年蔡英文當局拒不接受一個中國原則，借助美國變換手法搞「漸進式台獨」，美方則不斷歪曲和掏空一個中國政策。秦剛強調，會以最大誠意、盡最大努力爭取實現和平統一的前景，但不放棄非和平方式。

美中情局長：京攻台時間問題

另據美國之音，美國中央情報局長伯恩斯（William Burns）同日在論壇上說，他不認為中共二十大後，中方會立刻攻打台灣。不過，他表示，中情局的感覺是，對中國領導層來說，不是未來幾年是否會選擇使用武力控制台灣的問題，而是何時、採用何種方式動用武力的問題。

（中美角力）