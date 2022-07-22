拜登：10天內與習通話 京：未有消息 白宮宣布總統確診症狀輕微 會服藥隔離履職

佩洛西（Nancy Pelosi）擬訪台的消息，近日經英國《金融時報》披露後，引起外界高度關注。據美國之音報道，拜登周三被問到佩洛西擬訪台的消息時表示：「我認為，軍方認為目前這不是一個好主意。」拜登並沒有明確建議佩洛西不要訪台，而是說「但是我不知道此事的狀况如何」。

佩洛西辦公室當地時間21日告訴美國《華盛頓郵報》，「鑑於長期的安全協議，我們不會提前確認或否認國際出訪行程」。

拜登：軍方不樂見佩洛西訪台 佩洛西辦公室：不提前確認行程

共和黨籍聯邦眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）在社交媒體上發帖，指摘拜登的言論無助於美國抗衡中國大陸對台灣的威脅。據中央社報道，本周訪問台灣的美國前防長埃斯珀（Mark Esper）表示，「我不認為應讓中國決定美國官員的訪問行程」。

拜登周三又透露，他預計在今後10天內的某個時候與習近平通話。據報道，拜登的國家安全與經濟助理正在審議美國關稅政策，並會向總統提交建議。習拜通話料將討論美國減免中國商品關稅的問題。習近平與拜登上一次視像通話，是在今年3月。新華社稱，兩國元首就中美關係和烏克蘭局勢等共同關心的問題坦誠深入交換了意見。

美國白宮周四（21日）表示，拜登確診新型冠狀病毒，有「十分輕微的病徵」，正服用輝瑞研發的新冠口服藥帕克斯洛維德（Paxlovid）。白宮說，79歲的拜登已接種4劑新冠疫苗，會在白宮接受隔離並繼續履行職務。

外交部：倘美一意孤行必反制

對於習拜通話，外交部表示暫沒有可以提供的消息。在昨日例行記者會上，就佩洛西擬訪台一事，發言人汪文斌強調，中方已多次表明堅決反對佩洛西訪台的嚴正立場。汪文斌說，美國國會是美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美方在台灣問題上的承諾；如佩洛西眾議長訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。汪文斌說：「如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決應對和反制。我們說到做到。」

內地學者：佩訪台挑釁中國主權

廣州暨南大學國際問題研究院副院長、台灣經濟研究所教授王鵬表示，佩洛西訪台若成真，是對中國主權較為嚴重的挑釁行為，中國必將採取一定的反制措施，中美關係恐將因此倒退，兩岸關係也會進一步惡化。

王鵬分析指，佩洛西此舉，選舉目的濃厚，對於即將到來的美國中期選舉，民主黨為與共和黨爭選票，需要藉由例如佩洛西訪台等外事動作轉移美國民眾的不滿，謀取國際輿論尤其是部分東亞國家的支持。不過，王鵬認為，佩洛西最終訪台與否仍有變數。

（綜合報道）

（中美角力）

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