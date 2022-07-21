書展名作家劉震雲：文學的底色是哲學

作為內地電影導演馮小剛合作多年的金牌編劇，劉震雲成名之初被大眾視為馮氏喜劇的幽默源泉；其小說《我不是潘金蓮》被改編成同名電影，也為港人所熟悉。在一線作家中，劉震雲屬於多產者，他的作品帶有濃郁的河南地方主義色彩，擅長從平民視角，對歷史、民生、權力等宏大議題展開敘事，與普通人的心聲共振。

劉震雲的小人物文學受到追捧不足為奇，內地底層社會問題的時而冒起，對比起經濟飛速增長時的超現實感，便讓這類小說有了映照現實的價值。這種創作取向也反映了劉震雲的個人哲學。他看重文學功能的不可替代性，認為文學的底色是哲學，但它不止出現於「生活停止的地方」，還出現在「哲學停止的地方」。如果哲學負責闡釋世界，文學就是專攻哲學講不清的事物，比如感情和人性。

圍繞河南創作 只因熟悉故鄉

劉震雲的小說總滲透著笑中帶淚的陰鬱和哀傷，文學場景也多離不開其故鄉河南延津。外界盛譽其構建了「延津宇宙」，但劉震雲卻說，用家鄉創作只因「更熟悉這裏的環境和細節」，避免產生虛實間的誤差。言談間，劉震雲難掩對故鄉的眷戀，他鍾情河南人的勤勞與幽默，也慨嘆這片土地上總會有天災人禍。

在政治面前，內地主流文學於現實批判方面總顯得乏力，對於這個問題，劉震雲認為，若他描繪河南的小說能引起人們對於現實的關注，便已符合自己的期待，這也是他圍繞河南創作的初衷之一。

明報記者 王聖辰