廣西北海8日增900宗陽性 宿舍隔離設施遭投訴環境惡劣

綜合報道

無冷氣熱水 牀鋪佈滿蟲

自本月12日北海市確診首宗無症狀感染以來，截至周二，當地有222宗本土確診，766宗無症狀感染。此輪疫情由Omicron變異毒株BA.2.3引起，疫情源頭尚未公布。當地已建好兩間方艙醫院，由兩名副市長擔任組長。在昨日的北海市疫情發布會，當局指在國務院聯防聯控機制綜合組的指導下，社會面上發現的陽性感染者數量持續降低，疫情發展呈逐步趨緩態勢。

在此輪疫情中，不少密切接觸者或次密接人士，被轉移至欽州市靈山縣平山中學隔離。不過學生宿舍的隔離環境惹來不少投訴。據有關影片顯示，宿舍牀鋪上佈滿蟲，斑駁的牆體上長著黑色霉菌，廁所的便池亦較簡陋骯髒和陳舊。

大量被隔離人士向北海市旅遊文體局投訴，其中周一被接到中學宿舍的李先生表示，隔離點沒有冷氣機、沒有熱水，自來水呈黃色，要求更換隔離點。另一個公開的舉報內容則顯示，被帶到平南中學隔離的劉女士也致電投訴，稱隔離點沒有飲用水供應，沒有電源充電。

劃逾5000網格防控

滯留遊客閉環接離

北海市此次疫情波及廣西其他區市，南寧、崇左、桂林等地相繼出現陽性病例。當地已成立工作專班，對7月4日以來有過風險區域軌迹、離開北海的風險人員跟蹤管理，第一時間賦紅、黃碼並推送相關地區管控，亦要求市民「非必要不出市」，禁止紅黃碼的市內人員離開北海。

據北海市前日的疫情防控記者會，北海市發揮基層黨組織作用，建立「黨建+網格」防控模式，劃分5240個網格，實行市、縣、鄉、村、屯（組）「五級包保」防控體系，做到「網中有格、格中有人、人在格上、事在格中」，形成「黨政牽頭、社區動員、群防群控」的合力。

北海是著名的南方濱海旅遊城市，正值暑假旺季，當地是全國民宿預訂熱門城市。惟疫情導致景區停業，住宿出現退訂潮。網紅旅遊點潿洲島上各酒店、民宿累計退款1200萬元人民幣。日前滯留潿洲島的2000多名遊客，其中500人前日經35輛閉環接送的巴士離開。

（新冠疫情）