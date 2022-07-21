北京批佩洛西訪台毁「一中」 白宮：遵己之「一中」

英國《金融時報》（Financial Times）日前引述多名消息人士指，佩洛西計劃8月率領國會代表團訪問亞洲，其中包括台灣。對此，佩洛西辦公室未予證實，而中央社引述台灣外交部稱，並沒有接獲相關信息。

中國大陸外交部發言人趙立堅前日稱，如果佩洛西訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方對此堅決反對。趙立堅表示，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。

對於中方的批評，美國之音昨引述美國國家安全委員會回應稱，美國遵守自己的一中政策，對台灣支持堅若磐石。

此前，海外傳媒曾傳出佩洛西計劃於4月訪台，但其因臨時感染新冠病毒而取消行程。如果成行，佩洛西將是25年來美國第一名訪問台灣的國會領袖。

《環時》：竄訪台灣是踩不得高壓線

內地官媒《環球時報》刊發社評指，竄訪台灣是佩洛西絕對踩不得的高壓線，如果佩洛西一意孤行，她帶去的一定會是「台獨」的噩夢。