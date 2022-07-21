見歐議會副議長 蔡：盼建韌性民主陣線

中央社報道，蔡英文說，這次是歐洲議會高層首度正式訪問台灣，對雙邊關係的深化，意義非凡。她形容貝爾是台灣的好朋友，長期在歐洲議會為台灣發聲，在貝爾與歐洲議員支持下，過去幾年歐洲議會愈來愈關注台灣議題，從去年1月到今已通過20項友台決議案。

另外，蔡又強調，台灣位處民主防線的最前緣，有能力也願意與世界各國分享經驗，期待跟民主伙伴加強合作，共同打造具有韌性的民主陣線；「一起提升台灣與歐盟雙邊關係，也一起為民主自由的生活方式更盡一分心力。」

貝爾訪台北銅鑼灣書店 交流民主議題

貝爾致辭時指出，非常樂意與中國保持友好關係，但「歐洲對中國逐漸趨向單方面改變現狀的做法表達嚴正關切」。她說，只有台灣人民可以決定台灣自己的未來，呼籲中國大陸停止威脅恫嚇，同時告誡中國大陸切勿破壞台灣的發展，而應該在與台灣互相尊重和對話的基礎上，積極且有建設地去維持並守護現狀。

貝爾昨還率團走訪台國防部智庫、國防安全研究院，又專門到位於台北的銅鑼灣書店，與書店創辦人林榮基交流香港、台灣有關民主等議題。

貝爾19日率團抵台，中國外交部發言人趙立堅對此表示，中方堅決反對歐方同台灣進行任何形式的官方往來。