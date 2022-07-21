同日現台海 美艦北上「山東艦」南下 解放軍斥挑釁作秀 美：在國際法允許的任何地航行

據美國海軍第七艦隊發布的新聞稿，本福德號（USS Benfold DDG-65）前天通過台灣海峽，執行「航行自由」例行任務。第七艦隊表示，這表明美國對自由和開放的印太地區的承諾、美國軍隊會在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。 第七艦隊的新聞稿未提及本福德號航向，但據先前內地智庫「南海戰略態勢感知」公布的本福德號的軌迹，其本月13日進入西沙海域，16日進入南沙，前天應是自南往北經過台灣海峽。

對於美軍舉動，東部戰區微信公眾號昨發布消息，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，本福德號導彈驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作。東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。施毅稱，美頻頻挑釁、作秀造勢，充分說明美是台海和平穩定破壞者、台海安全風險製造者。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。

另據《聯合報》報道，在本福德號穿越台海當天，山東艦也現身台海中線以西，南下通過金門外海。自由時報稱，山東艦南下通過金門外海，隨後跟着一艘疑似補給艦，疑被在西南空域盤旋的美國空軍RC-135鎖定目標，畫面也被記錄下來。

翻查資料，台海水域南北長約300公里，平均寬度180公里，最窄處約130公里。本福德號航速約30節（55.56公里每小時），山東艦的最高速度為31節（57公里每小時）。兩艦在一南一北通過海峽時，有可能在相近時間近距離遭遇。

台前軍官：大陸在「暖身」

對於本福德號通過台海，台國防部昨表示，該艦由南向北航經台海期間，台軍全程掌握周邊海空域動態，狀况正常。台軍方的回應並未提及山東艦的消息。

台媒「信傳媒」引述台前空軍副司令張延廷稱，本福德號通過台海，回應中國大陸的動作，認定這就是國際水域，而美方的自由航行，就是「隱性的政治表態」。張延廷判斷，山東艦南下只是大陸在「暖身」，美國眾議院議長佩洛西如落實在8月訪台，解放軍很有可能會在台灣北部海域進行包含導彈在內的大規模聯合軍演，甚至由軍機「示警」佩洛西座機和壓進海峽中線。

港專家：美艦予人挑釁感覺

本港軍事專家梁國樑對本報分析稱，美軍發放的新聞稿措詞很小心，事實上美艦穿越台海不算是對北京聲稱台灣海峽非國際水域的挑戰。梁國樑表示，問題是在台海緊張的情况下，美剛對台軍售，前防長防台，佩洛西也傳要訪台之際，美艦這種穿越行動，就有瓜田李下的意思，也給人挑釁的感覺。至於兩艦同日出現在台海，他認為不排除在南海遊弋的美艦接到山東艦南下的消息，北上跟進監視的可能。

明報記者

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